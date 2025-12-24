Москвичи пожаловались на долгую доставку посылок из-за рубежа перед Новым годом

Посылки из-за границы теперь доставляются дольше обычного. На задержки повлияли традиционный предновогодний ажиотаж, ужесточение таможенных проверок и плохая погода в отдельных регионах.

По словам директора по перевозкам Дениса Малахова, заторы из-за погоды на Транссибирской магистрали и рост нагрузки типичная для этого периода ситуация, к которой операторы готовятся заранее.

