24 ноября, 11:15Общество
Ледяной дождь в Москве привел к образованию гололеда на дорогах
В Москве прошел ледяной дождь, создавший опасные условия на дорогах. Утром 24 ноября город покрылся ледяной коркой, и власти рекомендовали жителям по возможности пользоваться метро.
По прогнозам синоптиков, ночью температура понизится. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный режим остается выше нормы из-за воздушных масс из Атлантики.
