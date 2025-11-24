Ледяной дождь в Москве привел к образованию гололеда на дорогах

В Москве прошел ледяной дождь, создавший опасные условия на дорогах. Утром 24 ноября город покрылся ледяной коркой, и власти рекомендовали жителям по возможности пользоваться метро.

По прогнозам синоптиков, ночью температура понизится. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный режим остается выше нормы из-за воздушных масс из Атлантики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.