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24 октября, 17:45

Общество

Иммунолог прокомментировал текущую ситуацию с COVID-19 в РФ

Иммунолог прокомментировал текущую ситуацию с COVID-19 в РФ

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Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 20,1% за неделю. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что в столице идут клинические испытания вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом – они адаптированы под новые штаммы коронавируса. Как сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, нынешние версии препаратов уже неэффективны против инфекции.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию и объяснил про характерные симптомы новых штаммов коронавируса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоКсения Чепенко
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