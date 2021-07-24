В Санкт-Петербурге 25 июля пройдет парад кораблей

В Петербурге 25 июля состоится парад кораблей, приуроченный ко дню Военно-морского флота.

Тем временем, в городе все больше случаев коронавируса. Какие ограничения ждут туристов и пустят ли их на праздник – в сюжете телеканала Москва 24.