"Спорная территория": "испорченное новоселье"

Панорамные окна со щелями, отсыревшие стены в подъезде и неработающие лифты. Так выглядит один из корпусов бизнес-класса ЖК "Скандинавия" в Новой Москве. Покупатели элитной недвижимости отказываются принимать квартиры у застройщика.

В свою очередь представители компании "А101" заявляют, что дом сдан в соответствии с проектной документацией и никаких нарушений там нет, а местные попросту придираются и затягивают процесс передачи недвижимости, чтобы получить компенсацию в суде.

Как заставить строителей исправить недочеты? Об этом – в программе "Спорная территория".

