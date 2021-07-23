Астраханская область вводит ограничения для туристов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Астраханский штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение ввести ограничения для въезжающих в регион, передает "Интерфакс".

"С 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест", – указано в сообщении Штаба.

В регионе также закроют торговые центры (за исключением продуктовых площадей) крытых рынков, фуд-кортов, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек. Предприятия общественного питания будут работать только навынос или через веранды.

За последние сутки в Астраханской области было выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России подтвердились 23 811 новых эпизода заболевания COVID-19.

Ранее власти Севастополя вновь разрешили заселяться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста – при этом до их получения необходимо оставаться в номере. Соответствующий указ вступает в силу с 23 июля.