Глава Кубани рассказал об ограничениях для туристов

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С 1 августа заселять в отели Кубани будут только тех, кто вакцинирован от коронавируса, переболел или готов привиться во время отдыха, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает газета "Известия".

Он отметил, что новые меры нужны, чтобы обезопасить как жителей региона, так и туристов. По его словам, на данный момент программа вакцинации на Кубани выполнена примерно на 50%, однако этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Кондратьев добавил, что в Краснодарский край поставили свыше 1,6 миллиона доз вакцин, 300 тысяч из которых находятся в медучреждениях. Всего в регионе работают 332 пункта вакцинации, из них 74 для удобства туристов расположены в Туапсе, Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Говоря о возможных нарушениях новых мер, предусмотренных с 1 августа, Кондратьев подчеркнул, что каждый, кто приезжает в регион, самостоятельно несет ответственность в вопросе прививки в рамках постановления губернатора и кодекса об административных правонарушениях. При этом касаясь действующих ограничений, предусматривающих обязательное ПЦР-тестирования, Кондратьев подчеркнул, что существенных нарушений выявлено не было.

Между тем, по данным Ассоциации туроператоров России, туристы отменили более 50% бронирований после введения новых правил заселения в Краснодарском крае.

В АТОР отметили, что путешествия в Крым аннулируются в меньшем количестве из-за того, что там нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

