В АТОР объяснили новые правила выдачи греческих виз для россиян

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Новые правила оформления греческой шенгенской визы россиянам, которые содержат требование о предъявлении билета с прямым авиаперелетом, могут коснуться только самостоятельных путешественников и вряд ли затронут организованных туристов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, отказ в предоставлении визы будет наиболее вероятен в случае неправильного оформления пакета документов.
"Количество отказов минимально, потому что при подаче документов в визовый центр документы все проверяются. И отказы могут быть обоснованы только недостоверными документами. Но, как правило, "недостоверные" – это неправильное заполнение анкет или предоставление аннулированной гостиницы. Это относится к самостоятельным туристам, потому что туроператоры так не поступают", – рассказал Горин.
Также он пояснил, что в Греции при выдаче шенгенских виз и ранее отдавали приоритет прямым рейсам. В настоящее время эта страна является одной из наиболее доступных для россиян.
"Более лояльного отношения к туристам и доступности сейчас для путешествий, чем в Греции, нет. Потому что страна открыла фактически зеленый коридор для российских туристов. Когда другие страны Евросоюза еще, к сожалению, не открывают", – отметил Горин.
Ранее Болгария отменила визовый сбор для детей младше 12 лет, соответствующее решение приняло техническое правительство страны.
До этого платеж за выдачу визы детям 6–12 лет составлял 35 евро. Также правительство приняло решение повысить визовый тариф для совершеннолетних граждан с 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза.
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