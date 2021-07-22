Болгария отменила визовый сбор для детей до 12 лет

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Болгария отменила визовый сбор для детей младше 12 лет, соответствующее решение приняло техническое правительство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Правительство отменяет визовый сбор для детей до 12 лет и снижает в три раза тариф для удостоверения документов "апостиль", которое совершается министерством иностранных дел, он составит 5 левов (около 2,5 евро. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
Ранее платеж за выдачу визы детям 6–12 лет составлял 35 евро.
Также правительство приняло решение повысить визовый тариф для совершеннолетних граждан с 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза, однако эта мера не коснется граждан России, Белоруссии, Армении и Азербайджана. Для них консульский сбор за визу будет составлять 35 евро.
Ранее стало известно, что Израиль готовится усилить контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире "индийского" штамма коронавируса.
Руководители министерств и ведомств Израиля во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом сформировали рекомендации по усилению контроля за обязательным карантином приезжающих в страну. Для этого будут привлечены 250 полицейских.
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