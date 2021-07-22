Власти Мальдив введут налог на выезд с островов – СМИ

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Власти Мальдив ввели налог, который будет взиматься со всех выезжающих с островов граждан, в том числе туристов. Он будет включаться в стоимость авиабилета. Об этом сообщает портал Raajje.

"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью", – говорится в статье.

Отмечается, что пассажиры эконом-класса должны будут заплатить 30 долларов, мальдивцы – 12 долларов. Для пассажиров бизнес-класса размер платы по налогу составит 60 долларов, первого класса – 90 долларов, а для вылетающих на частных самолетах – 120 долларов.

Кроме того, все вылетающие из международного аэропорта Велана будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере 25 долларов. Все выплаты установлены только в долларах США.

Ранее Болгария отменила визовый сбор для детей младше 12 лет, соответствующее решение приняло техническое правительство страны.

До этого платеж за выдачу визы детям 6–12 лет составлял 35 евро. Также правительство приняло решение повысить визовый тариф для совершеннолетних граждан с 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза.