Власти Мальдив введут налог на выезд с островов – СМИ

19:29
Фото: ТАСС/Zuma/Ferrari
Власти Мальдив ввели налог, который будет взиматься со всех выезжающих с островов граждан, в том числе туристов. Он будет включаться в стоимость авиабилета. Об этом сообщает портал Raajje.
"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью", – говорится в статье.
Отмечается, что пассажиры эконом-класса должны будут заплатить 30 долларов, мальдивцы – 12 долларов. Для пассажиров бизнес-класса размер платы по налогу составит 60 долларов, первого класса – 90 долларов, а для вылетающих на частных самолетах – 120 долларов.
Кроме того, все вылетающие из международного аэропорта Велана будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере 25 долларов. Все выплаты установлены только в долларах США.
Ранее Болгария отменила визовый сбор для детей младше 12 лет, соответствующее решение приняло техническое правительство страны.
До этого платеж за выдачу визы детям 6–12 лет составлял 35 евро. Также правительство приняло решение повысить визовый тариф для совершеннолетних граждан с 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: