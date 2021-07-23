"The City": "Время", "Тед Лассо", "Да живет иное во мне"

В прокат вышел мистический триллер "Время". Это фильм известного режиссера Найта Шьямалана с Гаэлем Гарсией Берналем. Эксперты отмечают, что это, возможно, лучший его фильм со времен "Шестого чувства".
23 июля выходит второй сезон комедийного сериала "Тед Лассо". Это трогательная история о чудаковатом футбольном тренере. За роль Теда Лассо актер Джейсон Судейкис получил "Золотой глобус". Также в ролях засветились реальные английские комментаторы Арло Уайт и Крис Пауэлл, актер Брендан Хант из "Как я встретил вашу маму" и Ханна Уэддингхэм – Юнелла из "Игры престолов".
В Новой Третьяковке до 10 октября показывают проект "Да живет иное во мне". Это полностью интерактивная экспозиция с современными технологиями. Там можно даже поговорить с сосной.
Парфюмер из Германии Агнес Мейер-Брандис создал биохимическую инсталляцию. Во флаконах – запахи корня дерева, ствола и кроны. Когда вы наносите каплю жидкости на себя, дерево воспринимает вас как другое дерево и начинает общаться.
Также на выставке есть зеркало, которое считывает ваше настроение и выводит ободряющее послание, а британские художницы на гигантской стене показывают мир глазами осьминога. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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