В кадровом центре Депздрава внедрили программу обучения для работников роддомов. Программа рассчитана на развитие навыков командной работы врачей трех специальностей: акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов.

На высокотехнологичных симуляторах они смогут отработать свои действия в разных ситуациях, которые могут возникнуть во время принятия родов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.