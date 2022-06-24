Москвичей предупредили о сильной жаре

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Оно действует с субботы, 25 июня, по понедельник, 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

В выходные столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

