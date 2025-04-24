Волонтеры проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" встретились в Москве

В Москве прошла ежегодная встреча добровольцев проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера". Он был создан почти 20 лет назад с целью сохранения уникальных деревянных храмов и часовен.

На встрече волонтеры из разных регионов страны подвели итоги деятельности за прошедший год. В 2024-м они организовали почти 70 экспедиций на Русский Север. Аварийные работы и реставрация проводились в десятках храмов и часовен.

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