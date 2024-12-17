Нейробиолог Алипов: думскроллинг объясняется высоким уровнем стресса человека

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Увлечение листанием ленты социальных сетей и чтением негативных новостей (думскроллинг) объясняется уровнем стресса, в котором живет человек, рассказал нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В условиях "запредельного" стресса у животных и людей включаются стереотипные реакции, при которых они не знают, что делать. Дело не в зависимости от контента: в состоянии хронического стресса мозг ищет способы отвлечься, например с помощью думскроллинга, объяснил специалист.

"Единственный способ от этого избавиться – это избавиться от фактора стресса: либо уйти с нелюбимой работы, либо реконструировать задачу, если там что-то сложное и страшное", – обратил внимание Алипов.

Концентрация внимания, качество речи и памяти не меняются у здорового человека при активном скроллинге ленты, отметил специалист. Он подчеркнул, что контент в данном увлечении не виноват.

Люди, страдающие от этой привычки, испытывают проблемы с мотивацией к обучению, работе и важным делам. По мнению специалиста, дело в том, что они склонны к потреблению контента.

"Это импульсивные люди, которые в целом склонны к различного рода быстрым, близким к ним проксимальным удовольствиям", – обратил внимание Алипов.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что просмотр ленты в соцсетях (скроллинг) будет способствовать быстрому утреннему пробуждению. По ее словам, сонливость начнет отступать, поскольку свет, источаемый смартфоном, понижает в организме уровень гормона сна.