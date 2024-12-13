Врач Кашух: завтрак помогает активизировать работу мозга

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Регулярный прием пищи по утрам помогает активизировать работу мозга. Об этом RT заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам эксперта, после завтрака люди лучше запоминают данные, также у них повышается уровень внимания. Утром, как и в другие периоды приема пищи, Кашух не рекомендовала есть тяжелую и жирную пищу, в остальном можно выбирать те продукты, которые приходятся по вкусу.

Как отметила врач, продукты с большим количеством белка обеспечат организм аминокислотами, помогут восстановить клетки и обеспечат длительное насыщение. Сложные углеводы зарядят энергией, обеспечат витаминами и минералами. Ненасыщенные жиры нужны для обновления клеток, усвоения жирорастворимых витаминов А, Е, D, K, также они снижают уровень холестерина, пояснила Кашух.

Собеседница издания подчеркнула необходимость помнить о том, что потребность в завтраке индивидуальна. Так, люди, у которых биологические часы настроены на более позднее засыпание и поздний подъем, часто с утра не могут завтракать, поскольку их организм фактически еще спит, объяснила гастроэнтеролог. Она считает, что не нужно насильно есть по утрам. По ее мнению, лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой и съесть его при наступлении чувства голода.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что завтрак, состоящий из сладкого чая, белого хлеба с джемом, пирожка с повидлом, рисовой или манной каши вреден для людей старше 60 лет. Она уточнила, что люди в этом возрасте часто имеют преддиабетическое состояние, инсулинорезистентность или диабет. Завтраки с большим содержанием сахара могут навредить здоровью, предупредила специалист.