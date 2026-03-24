Трек московского диджея об экономисте Варуфакисе стал популярным в соцсетях

Трек московского диджея Саши Мелиора с повторяющимся именем греческого экономиста Яниса Варуфакиса стремительно набирает популярность в соцсетях. Композицию диджей сгенерировал с помощью нейросети.

Звуковой эксперимент оказался настолько заразительным, что пользователи начали массово снимать под него танцы. Некоторые диджеи стали просить включать трек в клубах. Политтехнолог Сергей Маркелов назвал трек своеобразной иронией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.