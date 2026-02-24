В России появится первая научная книга о пельменях. Издательство "Наука" планирует выпустить "Пельмени. Феномен XXI века" в 2027 году. В книгу войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов.

На данный момент в России насчитывается 28 видов пельменных изделий – бурятские буузы, калмыцкие береки, мордовские чумары, крымские юфахаши, дагестанские курзе, марийские подкогыльо и русские грибные кундюмы.

