24 февраля, 07:45

Общество

В России появится первая научная книга о пельменях

В России появится первая научная книга о пельменях. Издательство "Наука" планирует выпустить "Пельмени. Феномен XXI века" в 2027 году. В книгу войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов.

На данный момент в России насчитывается 28 видов пельменных изделий – бурятские буузы, калмыцкие береки, мордовские чумары, крымские юфахаши, дагестанские курзе, марийские подкогыльо и русские грибные кундюмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

