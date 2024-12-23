Новости регионов: световые столбы появились в небе над Приморьем

Уникальное явление увидели жители Приморья. В небе появились световые столбы. Многие сняли их на видео и выложили в сеть. Семь вертикальных световых луча появились из тучи. Такой оптический эффект можно увидеть только зимой, когда мельчайшие кристаллы замерзшей воды в воздухе отражаются на свету.

На Кубань обрушился шторм. Волны и сильный ветер могут повредить на берегу мешки с собранным мазутом. Из-за ухудшения погоды работы по расчистке пляжей пока приостановлены. Сообщается, что идет нагонная волна, поэтому людям опасно находиться на берегу, а техника вязнет в песке. Всего уже собрали больше 17 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Волонтеры также смогли спасти уже почти тысячу птиц, 890 из них направили на реабилитацию.

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