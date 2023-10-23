Эксперт заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

Вакцина "Спутник V" больше не защищает от коронавируса. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он считает, что исходный вариант вакцины бесполезен против новых штаммов коронавируса. Спустя два года пандемии, когда появились вариaнты "Омикрона", эффективность прививки упала в 8 раз, а затем в 20 раз. От подвида "Кракен" "Спутник" перестал защищать сoвсем.

В данный момент проводятся испытания обновленной вакцины. Их планируют завершить в этом году. Как только подтвердится безопасность препарата, его введут в оборот.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.