Новости часа: для участников спецоперации предусмотрят компенсацию расходов на ЖКУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для участников спецоперации предусмотрена компенсация расходов на ЖКУ. Об этом заявил Минстрой РФ.

В России нет недостатка в информации о мобилизации, работают все справочные ресурсы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отсрочку могут получить специалисты по IT, операторы связи и сотрудники СМИ с высшим образованием. Об этом сообщили в Минцифры.