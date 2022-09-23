Мобилизованные россияне смогут сохранить рабочие места

Мобилизованные россияне смогут сохранить свои рабочие места. Такое постановление утвердило правительство.

Кроме того, Центробанк рекомендовал предоставить кредитные каникулы тем, кто отправится на военную службу. Это коснется всех видов займов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.