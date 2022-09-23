Песков назвал переговоры с Киевом востребованными

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Переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако Россия не видит предпосылок для возобновления диалога. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать призыв Китая возобновить диалог с Украиной без предварительных условий. Он же переадресовал этот вопрос в МИД РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. По его словам, Москва была готова к переговорам, однако Киев нарушил все договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

