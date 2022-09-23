Процесс вхождения Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ пройдет быстро – Песков

Процесс вхождения республик Донбасса и других освобожденных территорий в состав России, если на референдумах будет принято соответствующее решение, осуществится быстро. Об этом заявил Дмитрий Песков.

23 сентября в Москве и Подмосковье открылись участки для референдума в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В общей сложности работает более 40 временных избирательных участков.

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