Сотрудников IT-сферы, СМИ, банков и операторов связи не будут призывать в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.

Кроме того, останутся на своих рабочих местах специалисты из критически важных направлений финансового сектора. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.