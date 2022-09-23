Мошенники начали предлагать россиянам оформить фальшивые военные билеты

Десятки предложений об оформлении фальшивых военных билетов и справок о психическом нездоровье появились в Сети за последние дни. Мошенники предлагают даже оперативно сменить гражданство. Только нужно платить заранее и документы готовы доставить прямо домой. Однако после первого взноса такие "помощники" пропадают.

Чем, кроме потери денег, такие услуги грозят потенциальным клиентам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.