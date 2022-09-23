Мощный ливень накроет Москву в ночь на субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца субботы, 24 сентября, в Москве ожидается сильный ливень. Об этом сообщается на сайте МЧС по столице.

По данным синоптиков, в столице дождь будет идти с 03:00 до конца суток, а в Подмосковье – с 00:00.

В ведомстве порекомендовали в этот день оставаться дома, быть более осмотрительными и внимательными. Водителей предупредили, что дорога из-за дождя может быть размытой. Помимо этого, специалисты посоветовали не подходить к рекламным щитам, высоким деревьям и столбам, а также шатким объектам.

Ранее глава прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о проливных дождях в предстоящие выходные, 24 и 25 сентября. Он поделился, что осадки в город принесет юго-восточный циклон. По его словам, самый интенсивный дождь будет в субботу.

Синоптики считают, в субботу может выпасть рекордное количество осадков с 1948 года.