Температура воздуха в Москве 23 июля составит 25 градусов

В Москве установилась облачная, но теплая погода. Температура воздуха 23 июля составит 25 градусов. По данным синоптиков, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы, однако они будут менее интенсивными, чем накануне.

Атмосферное давление остается на отметке в 738 миллиметров ртутного столба, ожидается высокая влажность. По прогнозу, уже к выходным в столице установится жаркая и солнечная погода. В пятницу 25 июля температура может подняться до 30 градусов.

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