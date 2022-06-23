В Госдуму внесен законопроект о доступе ГИБДД к данным о здоровье водителей

В России ГИБДД сможет проверять медсправки водителей. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас при выдаче прав нельзя проверить достоверность документа. Однако, согласно законопроекту, информация о медицинских противопоказаниях при выдаче прав будет в доступе у ГИБДД. Поэтому инспектор сможет узнать, в частности, не состоит ли водитель с выданной медицинской справкой на учете у нарколога или психиатра.

Если у водителя выявят ограничения для управления автомобилем, ранее выданная медсправка аннулируется, ему в течение двух месяцев необходимо будет пройти медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся, информация будет внесена в реестр, а выданное ранее водительское удостоверение аннулируют.

Предполагается, что эти поправки начнут работать с 1 марта 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

