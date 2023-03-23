ГД начала прорабатывать законопроект о специальном статусе детей, раненных в зоне СВО

Законопроект о специальном статусе детей, раненных в зоне спецоперации, начали прорабатывать в Госдуме. Инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поддержал Владимир Путин. На официальной встрече в феврале детский омбудсмен также попросила президента России о дополнительных гарантиях для раненых в ходе СВО детей и их семей.

Какие льготы будут предусмотрены? Получат ли этот статус дети из приграничных районов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.