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Общество

ГД начала прорабатывать законопроект о специальном статусе детей, раненных в зоне СВО

ГД начала прорабатывать законопроект о специальном статусе детей, раненных в зоне СВО

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Законопроект о специальном статусе детей, раненных в зоне спецоперации, начали прорабатывать в Госдуме. Инициативу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поддержал Владимир Путин. На официальной встрече в феврале детский омбудсмен также попросила президента России о дополнительных гарантиях для раненых в ходе СВО детей и их семей.

Какие льготы будут предусмотрены? Получат ли этот статус дети из приграничных районов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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