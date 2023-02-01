Систему адресного сопровождения участников СВО и членов их семей создадут в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Систему адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей создадут в России. Об этом сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Органы власти по поручению президента России уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников СВО и членов их семей", – цитирует слова Мухитова "Российская газета".

По словам Мухитова, в России также будет создана комплексная программа по профпереподготовке и трудоустройству участников СВО.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили создать центр психологической помощи участникам российской спецоперации на Украине. Отмечается, что у военнослужащих, которые побывали в зоне боевых действий, могут возникнуть определенные психологические проблемы.



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