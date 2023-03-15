Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Минобороны России показало боевую работу российских штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ. Следом экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.