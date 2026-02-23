Водителей Москвы просят пересесть на метро из-за снегопада и перекрытий

В Москве в первый рабочий день недели ожидаются сложные дорожные условия. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждают о временных перекрытиях на улицах и возможных затруднениях из-за снегопада.

Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться метро. Если отложить поездку не удается, выезжать лучше после восьми вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.