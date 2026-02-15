Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

В России проходит финальный этап регистрации вакцина против аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых реакций. Препарат планируют зарегистрировать во втором квартале этого года.

Вакцина успешно прошла первую и вторую фазу клинических исследований. В частности, у четверти привитых аллергия не проявилась никак, а у остальных реакция снизилась в шесть раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

