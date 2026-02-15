Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 09:15

Общество

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Более 30 столичных клиник внедрили ИИ-сервисы

Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Новый комплекс НИИ имени Склифосовского появится в Москве

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

"Новости дня": в Москве реконструированы десятки новых поликлиник и стационаров

В России проходит финальный этап регистрации вакцина против аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых реакций. Препарат планируют зарегистрировать во втором квартале этого года.

Вакцина успешно прошла первую и вторую фазу клинических исследований. В частности, у четверти привитых аллергия не проявилась никак, а у остальных реакция снизилась в шесть раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоЕгор БедуляРустам Шафиуллин

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика