23 января, 19:15

Общество

Погода в Москве резко изменится в ближайшие 5–6 дней

Погода в Москве резко изменится в ближайшие 5–6 дней

"Вопрос спорный": нужно ли запретить социальные сети детям до 14 лет в России

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Москвичи наблюдали необычный закат вечером 23 января

Сеченовский университет провел студенческий праздник "Пироги на Пироговской" в Москве

Похолодание до минус 28 градусов ожидается в ближайшие ночи в столице

"Атмосфера": непродолжительные осадки ожидаются в Москве 23 января

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Температура может опуститься до минус 28 градусов в ночь на 24 января в Московском регионе

Температуру в батареях московских квартир повысят из-за мороза

Погода в Москве резко изменится в ближайшие 5–6 дней. Столицу ожидают сильные морозы, а затем мощные снегопады. Температура воздуха в городе в настоящее время примерно на 6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале недели атмосферное давление в городе резко понизится. Ученые отмечают, что за последние 30 лет средняя температура января в Москве потеплела более чем на 3 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

