Погода в Москве резко изменится в ближайшие 5–6 дней. Столицу ожидают сильные морозы, а затем мощные снегопады. Температура воздуха в городе в настоящее время примерно на 6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале недели атмосферное давление в городе резко понизится. Ученые отмечают, что за последние 30 лет средняя температура января в Москве потеплела более чем на 3 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.