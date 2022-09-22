Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы – секретарь СПЧ

Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону. Об этом заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Александр Точенов.

По его словам, эти нормы прописаны в законе о всеобщей воинской обязанности. Кто относится к этой категории? И с какими заболеваниями не будут призывать?

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