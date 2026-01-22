В столице выбрали победителей конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы"

21 января в концертном зале "Москва" на проспекте Андропова собрались лучшие молодые таланты столицы. Здесь состоялся финал ежегодного конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Он прошел в формате большого шоу – с эффектными дефиле, яркими индивидуальными номерами и масштабными совместными постановками.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали представители 86 вузов города. Отбор проходил в три этапа, где студентов ждали различные состязания. Участники должны были продемонстрировать свои интеллектуальные, спортивные, танцевальные, актерские и даже кулинарные таланты. По итогам испытаний определились 20 финалистов – 10 девушек и 10 юношей.

По итогам конкурса звание "Мисс студенчество Москвы" завоевала Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета, а титул "Мистер студенчество Москвы" достался Глебу Калимулину из Российского университета медицины. Победители будут представлять столицу на федеральном конкурсе.

С участниками финала и их болельщиками пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.