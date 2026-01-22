Форма поиска по сайту

22 января, 09:20

В столице выбрали победителей конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы"

"Доктор 24": врач рассказал о герпесе

Крещенские купания прошли на Дворцовом пруду в Останкине

Почти аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в столице

Температура воздуха стала опускаться в Москве 22 января

Рестораторы Москвы обвинили супермаркеты в закрытии заведений

Температура воздуха до минус 15 градусов ожидается в Москве в ночь на 22 января

В Химках заметили курьеров, которые ездят по льду замерзшего канала

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Экстремальные холода ожидаются в Москве

21 января в концертном зале "Москва" на проспекте Андропова собрались лучшие молодые таланты столицы. Здесь состоялся финал ежегодного конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Он прошел в формате большого шоу – с эффектными дефиле, яркими индивидуальными номерами и масштабными совместными постановками.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали представители 86 вузов города. Отбор проходил в три этапа, где студентов ждали различные состязания. Участники должны были продемонстрировать свои интеллектуальные, спортивные, танцевальные, актерские и даже кулинарные таланты. По итогам испытаний определились 20 финалистов – 10 девушек и 10 юношей.

По итогам конкурса звание "Мисс студенчество Москвы" завоевала Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета, а титул "Мистер студенчество Москвы" достался Глебу Калимулину из Российского университета медицины. Победители будут представлять столицу на федеральном конкурсе.

С участниками финала и их болельщиками пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

обществогородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

