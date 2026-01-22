22 января, 07:15Общество
Дептранс Москвы подготовит законопроект о регулировании работы курьеров
В столице будут регулировать работу курьеров. Соответствующий законопроект разрабатывает Дептранс Москвы. Документ предполагает жесткий учет участников рынка, порядок их работы, а также интеграцию с региональными и федеральными IT-системами.
Таким образом, курьеры получат идентификаторы, должны будут использовать фирменную экипировку, проходить медосмотры и фото-контроль перед началом смены, нести ответственность за неисполнение заказов и нарушение ПДД.
