Дептранс Москвы подготовит законопроект о регулировании работы курьеров

В столице будут регулировать работу курьеров. Соответствующий законопроект разрабатывает Дептранс Москвы. Документ предполагает жесткий учет участников рынка, порядок их работы, а также интеграцию с региональными и федеральными IT-системами.

Таким образом, курьеры получат идентификаторы, должны будут использовать фирменную экипировку, проходить медосмотры и фото-контроль перед началом смены, нести ответственность за неисполнение заказов и нарушение ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.