Эксперты рассказали, как выбрать скейтборд

По одной из версий, скейтборд придумали серфингисты из Калифорнии, чтобы тренироваться, когда нет волн. Изначально это был ящик на колесах, который позже заменили на доски. Делали их в форме лодочки. Сегодня в магазинах много самых разных моделей.

Какую доску выбрать? И на что обратить внимание при покупке? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.