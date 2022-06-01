Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Фото: kremlin.ru
В ходе общения по видеосвязи Владимира Путина с награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава" многодетный отец из Мурманска пригласил президента в гости. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас", – заявил Махмут Халитов.
Глава государства выразил благодарность за приглашение, отметив, что будет иметь в виду, когда уйдет на пенсию. Хотя, по словам Путина, это может получиться и раньше.
Многодетный отец из Якутска Петр Пестряков, в свою очередь, пригласил президента РФ на национальный праздник Ысыах, который пройдет в конце июня. Путин ответил, что также постарается приехать.
Ранее глава государства поддержал предложение возродить почетное звание "Мать-героиня". Путин отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.
При этом президент заявил, что женщины, которым будет присвоено звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Путин предложил выплачивать удостоенным почетного звания "мать-героиня" по 1 млн руб
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