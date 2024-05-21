Эксперт рассказал, как выбрать удобные и безопасные беспроводные наушники

Менеджер магазина техники Андрей Аминов рассказал, на что обратить внимание при покупке беспроводных наушников. По словам эксперта, качественный звук в них часто зависит не от цены, а от девайса, к которому они подключаются.

Аминов отметил, что существуют четыре типа беспроводных наушников. Вставные не давят на уши, но в них практически нет шумоизоляции. Внутриканальные чаще всего имеют резиновые амбушюры, которые повышают звукоизоляцию и прилегание. Накладные плотно прилегают к ушам, но полностью их не закрывают, а полноразмерные закрывают уши и изолируют звуки.

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