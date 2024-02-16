Эксперт назвал три привычки, которые вредят наушникам

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Наушники не рекомендуется чистить зубочисткой, оставлять их на морозе и допускать контакта с водой. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Надо помнить, что наушники – это аксессуар, который в большинстве случаев не ремонтируется. И у него маленькая емкость аккумулятора. Поэтому если вы забываете наушники на морозе, например в машине, то они могут проморозиться. И в результате потерять емкость", – предупредил специалист.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Reseacrh Group Кроме того, люди часто пытаются чистить наушники зубочисткой и протыкают сеточку. В итоге они начинают плохо работать.

Также не рекомендуется допускать контакта устройства с водой. "Наушники, как и любая электроника, боятся воды, влаги, только если они не влагозащищенные. Как правило, большая часть моделей такой защиты не имеет. Зарядный кейс тоже боится воды", – заключил Муртазин.

Ранее россиянам посоветовали зимой прикрывать Bluetooth-наушники капюшоном или шапкой. Отмечается, что в условиях резкой смены температур на них формируется конденсат. В результате устройство может подвергнуться коррозии и даже сломаться. Проводные наушники также требуют бережного отношения в зимнем сезоне. Их кабель рекомендуется прятать под одеждой, поскольку в холода он затвердевает и может потрескаться.

