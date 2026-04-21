Россияне могут вернуть деньги за подарочные сертификаты после истечения их срока

Покупатели в России могут вернуть деньги за подарочные сертификаты даже после истечения указанного срока. По закону средства на сертификате не сгорают, и потребитель вправе обратиться в магазин за возвратом денег.

Перед покупкой специалисты советуют внимательно изучать условия использования подарочной карты и выбирать магазины с прозрачной политикой. Деньги остаются в распоряжении покупателя до момента выбора товара и не должны превращаться в фактическое пожертвование магазину.

