В Роспотребнадзоре назвали незаконным требование доплаты за примерку свадебных платьев

Доплатой за примерку свадебных платьев заинтересовался Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что такое требование является прямым нарушением закона "О защите прав потребителей" и может рассматриваться, как обман покупателя.

Примерка платья является частью покупки товара и не несет никакой самостоятельной потребительской полезности, подчеркнули в ведомстве.

