Спрос на лопаты в Москве вырос на 60% из-за снегопадов

Московские улицы непрерывно убирают после аномального снегопада. Очищают столицу от снега не только городские службы, но и сами москвичи. За последние несколько недель спрос на уборочную технику вырос на 60%.

Покупатели отмечают, что лопата должна быть с толстым пластиком, прочная, с железным кантом и удобной ручкой. ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личном автомобиле из-за гололедицы. Автомобилисты и пешеходы отмечают, что дороги чищены хорошо.

