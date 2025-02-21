Средняя продолжительность жизни выросла в Москве

Средняя продолжительность жизни в Москве выросла. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в столице проживают 58 тысяч человек старше 90 лет, а больше тысячи горожан отпраздновали столетний юбилей. Ракова отметила, что Москва располагает к активному образу жизни и долголетию. По ее словам, в городе есть развитая медицина и комфортная среда.

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