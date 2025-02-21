Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 11:00

Общество

Средняя продолжительность жизни выросла в Москве

Средняя продолжительность жизни выросла в Москве

"Это Москва. Общество": женский трудоголизм

Собянин: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 февраля

В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 82% 21 февраля

В Москве контрактники могут получить свыше 5 миллионов рублей

Россияне смогут проверить количество оформленных сим-карт на портале "Госуслуги"

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3–7 м/с 21 февраля

Москвичи поделились уникальными фотографиями столицы

Средняя продолжительность жизни в Москве выросла. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в столице проживают 58 тысяч человек старше 90 лет, а больше тысячи горожан отпраздновали столетний юбилей. Ракова отметила, что Москва располагает к активному образу жизни и долголетию. По ее словам, в городе есть развитая медицина и комфортная среда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика