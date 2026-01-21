Московские студенты встретились с участником СВО в рамках проекта "Диалоги с героями"

Московские студенты смогли встретиться с участником специальной военной операции 21 января. В рамках проекта "Диалоги с героями" у них появилась возможность задать свои вопросы ветерану боевых действий и из первых уст узнать о том, что происходит на фронте.

"Диалоги с героями" – это всероссийский проект. Он предполагает живое общение, школьники могут напрямую задать интересующие вопросы участникам боевых действий.

