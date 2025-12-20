Форма поиска по сайту

20 декабря, 11:15

Общество

Москвичам рассказали о программе помощи раненым бойцам СВО

Москвичам рассказали о программе помощи раненым бойцам СВО

В Москве уже более года успешно работает специальная программа, направленная на помощь раненым участникам специальной военной операции. В ее рамках на базе многопрофильного клинического центра создано протезное предприятие полного цикла.

Специалисты-реабилитологи занимаются индивидуальным изготовлением протезов для каждого пациента, а затем помогают им адаптироваться и сделать первые шаги с новым устройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Куликов, Демид Густов

