Москвичам рассказали о программе помощи раненым бойцам СВО

В Москве уже более года успешно работает специальная программа, направленная на помощь раненым участникам специальной военной операции. В ее рамках на базе многопрофильного клинического центра создано протезное предприятие полного цикла.

Специалисты-реабилитологи занимаются индивидуальным изготовлением протезов для каждого пациента, а затем помогают им адаптироваться и сделать первые шаги с новым устройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.