Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 23:30

Общество

ФНС пригласила региональных сотрудников в Москву в честь Дня работника налоговых органов

ФНС пригласила региональных сотрудников в Москву в честь Дня работника налоговых органов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Загородные дома стали популярным местом встречи Нового года для москвичей

В УФНС по Москве начали подводить итоги года

Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие дни

Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать полезные для карьеры навыки

Москвичи пожаловались в полицию на беспредел велокурьеров

Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 21 ноября

Накануне Дня работника налоговых органов Федеральная налоговая служба пригласила в Москву сотрудников из регионов России, активно участвующих в волонтерском движении.

С волонтерами встретились руководитель службы Даниил Егоров и его заместитель Константин Чекмышев. Также для активистов в Музее Победы на Поклонной Горе провели экскурсию "Подвиг Народа", показали экспозицию, которая с исторической достоверностью повествует о беспрецедентном героизме людей во время Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика