20 ноября, 23:30Общество
ФНС пригласила региональных сотрудников в Москву в честь Дня работника налоговых органов
Накануне Дня работника налоговых органов Федеральная налоговая служба пригласила в Москву сотрудников из регионов России, активно участвующих в волонтерском движении.
С волонтерами встретились руководитель службы Даниил Егоров и его заместитель Константин Чекмышев. Также для активистов в Музее Победы на Поклонной Горе провели экскурсию "Подвиг Народа", показали экспозицию, которая с исторической достоверностью повествует о беспрецедентном героизме людей во время Великой Отечественной войны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.