ФНС пригласила региональных сотрудников в Москву в честь Дня работника налоговых органов

Накануне Дня работника налоговых органов Федеральная налоговая служба пригласила в Москву сотрудников из регионов России, активно участвующих в волонтерском движении.

С волонтерами встретились руководитель службы Даниил Егоров и его заместитель Константин Чекмышев. Также для активистов в Музее Победы на Поклонной Горе провели экскурсию "Подвиг Народа", показали экспозицию, которая с исторической достоверностью повествует о беспрецедентном героизме людей во время Великой Отечественной войны.

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