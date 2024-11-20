Дождь и ветер до 18 м/с ожидаются в столице 21 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ночь на четверг, 21 ноября. На город обрушатся дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

При этом наиболее интенсивными осадки будут в период с 12:00 до 21:00. В результате к утру 22-го числа в мегаполисе может выпасть до 30 миллиметров осадков. Кроме того, порывы ветра в пятницу могут превысить 20 метров в секунду.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС Москвы уточнили, что с 00:00 21-го числа и до конца суток в столице местами ожидается усиление юго-восточного ветра, а также дождь, вечером переходящий в мокрый снег.

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать авто подальше от деревьев.

Пешеходам при этом рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

По прогнозам синоптиков, завтрашний день может стать самым дождливым с начала месяца. В этот день погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом.

На фоне непогоды в Москве и Подмосковье уже объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 21 ноября.

При этом к выходным, 23 и 24 ноября, в столице может установиться постоянный снежный покров. Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров.